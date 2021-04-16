Akıcı geri döndü 16. bölümde! Fatih Beyza'nın katillerinin Nergis ise babası Cevdet'in peşinde!

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Atv'nni sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümü için nefesler tutuldu. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Akıncı'nın son bölümünde Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçirmek için inanılmaz bir oyun kurar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşır. Aksiyon ve duygu dolu sahnelerin izleyiciyi ekrana kilitlediği bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı'nın 16. bölümünde neler yaşanacak? Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlayan Fatih nasıl bir yol izleyecek? İşte Akıncı 16. bölümden ipuçları…

16.04.2021 08:47 - Son Güncelleme: 16.04.2021 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





