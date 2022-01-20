Cansu Dere hayranları yıkılacak! Sadakatsiz’in Asya’sından üzen haber geldi! Kötü haberi sevenlerine böyle duyurdu!
Sadakatsiz dizisi her hafta yeni bölümleriyle heyecanla takip ediliyor. Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere hayranlarını korkuttu. Sadakatsiz'in Asya'sından üzen haber geldi ve yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı de bu gelişmeyle birlikte merak edilmeye başlandı. Peki Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'ye ne oldu? Bu akşam Sadakatsiz yeni bölüm ekranlara gelecek mi?
Çarşamba akşamları Kanal D'de ilgiyle izlenen Sadakatsiz, yılbaşı nedeniyle diğer dizilerde olduğu gibi iki hafta ekrana gelmedi. Bu hafta heyecanla başlaması beklenen dizinin başrol oyuncusu Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den kötü haber geldi. Hayranları dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırırken bir yandan da Cansu Dere'ye ne olduğu, hayatı hakkında bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Başarılı oyuncu kötü haberi sevenlerine böyle duyurdu, Cansu Dere hayranları yıkılacak.
CANSU DERE'DEN KÖTÜ HABER GELDİ!
Yılbaşı tatilinin ardından sete dönen ekipte başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun sette yapılan rutin kontrolde test donucu pozitif çıktı. Hemen karantinaya giren Cansu Dere'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.
Dizinin Asya'sı Cansu Dere'nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimi sürüyor. Bir bölüm de stokları olan ekip Dere negatife döner dönmez Asya'lı sahnelere başlayacak
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.
Volkan'ın Asya'nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar.
Kaza sonrası Ali ve İpek'in bağlarının giderek kuvvetlenmesi yeni bir belanın habercisi midir?