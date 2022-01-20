Cansu Dere hayranları yıkılacak! Sadakatsiz’in Asya’sından üzen haber geldi! Kötü haberi sevenlerine böyle duyurdu!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.

Volkan'ın Asya'nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar.

Kaza sonrası Ali ve İpek'in bağlarının giderek kuvvetlenmesi yeni bir belanın habercisi midir?