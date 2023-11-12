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Eyüp İşler kilidi açtı! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru belli oluyor! Nefesler tutuldu...

Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen gün geldi. Eyüp İşler isimli yarışmacı 5 milyon değerindeki soruya ulaştı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam ekranlara geliyor. İzleyiciler merakla, "Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ve cevabı ne?" şeklinde aramalara başladı. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 18:02 Güncelleme 12 Kasım 2023, 18:02
Eyüp İşler kilidi açtı! Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soru belli oluyor! Nefesler tutuldu... 1

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının tarihinde bugün ilk defa 5 milyonluk soru açılacak.

Eyüp İşler kilidi açtı! Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soru belli oluyor! Nefesler tutuldu... 2

ATV kanalında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen bu popüler yarışma, Türkiye'deki izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

Eyüp İşler kilidi açtı! Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soru belli oluyor! Nefesler tutuldu... 3

Yarışmada geçtiğimiz hafta, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Eyüp İşler peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

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