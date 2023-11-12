Eyüp İşler kilidi açtı! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru belli oluyor! Nefesler tutuldu...

Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen gün geldi. Eyüp İşler isimli yarışmacı 5 milyon değerindeki soruya ulaştı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam ekranlara geliyor. İzleyiciler merakla, "Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ve cevabı ne?" şeklinde aramalara başladı. İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının tarihinde bugün ilk defa 5 milyonluk soru açılacak.
ATV kanalında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen bu popüler yarışma, Türkiye'deki izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
Yarışmada geçtiğimiz hafta, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Eyüp İşler peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.