Eyüp İşler kilidi açtı! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru belli oluyor! Nefesler tutuldu...

Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen gün geldi. Eyüp İşler isimli yarışmacı 5 milyon değerindeki soruya ulaştı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam ekranlara geliyor. İzleyiciler merakla, "Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ve cevabı ne?" şeklinde aramalara başladı. İşte merak edilen detaylar haberimizde...