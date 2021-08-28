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Baş Belası 11. bölüme damga vuran sahne: Gizli operasyon yaptılar

atv'nin beğeni ile izlenen dizisi 'Baş Belası', dün (27 Ağustos Cuma) akşam on birinci bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği diziye 'gizli operasyon' sahnesi damga vurdu. Milyonları ekrana kilitleyen Baş Belası'nın son bölümünde; Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için evine gitti. Hatırladıklarıyla Yener'in köstebek olduğuna karar veren Şahin, İpek'in evine vardığında kendisini şok eden bir durumla karşılaştı. İpek'in hayatını kurtaran Yener, "Gizli görevdeydim" diyerek Şahin'in köstebek iddiasını boşa çıkardı. İşte detaylar...

28.08.2021 23:13 - Son Güncelleme: 28.08.2021 23:13
Baş Belası 11. bölüme damga vuran sahne: Gizli operasyon yaptılar

Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için evine gitti. Hatırladıklarıyla Yener'in köstebek olduğuna karar veren Şahin, İpek'in evine vardığında kendisini şok eden bir durumla karşılaştı.

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Baş Belası 11. bölüme damga vuran sahne: Gizli operasyon yaptılar

İpek'in hayatını kurtaran Yener, "Gizli görevdeydim" diyerek Şahin'in köstebek iddiasını boşa çıkardı.

Baş Belası 11. bölüme damga vuran sahne: Gizli operasyon yaptılar

Simge'nin tutuklanmasıyla Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için çok önemli bir adım atılmış oldu. Ancak Simge'yi konuşturmak hiç kolay değildi.

Baş Belası 11. bölüme damga vuran sahne: Gizli operasyon yaptılar

Şahin planı doğrultusunda Simge'nin olduğu adrese baskın düzenledi. Simge'nin Bey diye görüştüğü kişi aslında Bey'in adamlarından biriydi. Baskında ikisi de ölü olarak bulundu.

Baş Belası 11. bölüme damga vuran sahne: Gizli operasyon yaptılar

Herkes Simge ile birlikte Bey'in de öldüğünü düşünmeye başladı. Yener, Şahin ve ekibinin kendisinden gizli operasyon yapmasından dolayı öfkeden deliye döndü.

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