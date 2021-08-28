Baş Belası 11. bölüme damga vuran sahne: Gizli operasyon yaptılar
atv'nin beğeni ile izlenen dizisi 'Baş Belası', dün (27 Ağustos Cuma) akşam on birinci bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği diziye 'gizli operasyon' sahnesi damga vurdu. Milyonları ekrana kilitleyen Baş Belası'nın son bölümünde; Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için evine gitti. Hatırladıklarıyla Yener'in köstebek olduğuna karar veren Şahin, İpek'in evine vardığında kendisini şok eden bir durumla karşılaştı. İpek'in hayatını kurtaran Yener, "Gizli görevdeydim" diyerek Şahin'in köstebek iddiasını boşa çıkardı. İşte detaylar...
28.08.2021 23:13
- Son Güncelleme: 28.08.2021 23:13