Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...
Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Yayınlandığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin fragmanları heyecanı kat kat arttırırken 5. bölüm ile ilgili ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Ayşe ile Ferit'in bir oyunla başlayan evlilikleri karmakarışık bir hal alırken ikilinin arasında yaşanan gelişmeler "Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor" dedirtti. İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...
31.07.2021 17:49
- Son Güncelleme: 31.07.2021 17:49
Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in yer aldığı Kalp Yarası'nın yeni bölümü için geri sayım başladı.
Meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan fragmanların ardından izleyicilerin heyecanı ise kat kat arttı. Peki Kalp Yarası 5. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...