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Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Yayınlandığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin fragmanları heyecanı kat kat arttırırken 5. bölüm ile ilgili ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Ayşe ile Ferit'in bir oyunla başlayan evlilikleri karmakarışık bir hal alırken ikilinin arasında yaşanan gelişmeler "Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor" dedirtti. İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

31.07.2021 17:49 - Son Güncelleme: 31.07.2021 17:49
Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in yer aldığı Kalp Yarası'nın yeni bölümü için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

Meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan fragmanların ardından izleyicilerin heyecanı ise kat kat arttı. Peki Kalp Yarası 5. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDEN İPUÇLARI
Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler.

Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.

Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar.

Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

Ferit'ten vazgeçmeyen Hande tehlikeli bir oyuna girişir. Hande'nin oyunu Sancakzade Konağı'na bomba gibi düşer.

Evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

Diğer yanda Ayşe karşılıklı anlaşmayla başlayan evcilik oyununun gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Ferit'in de Ayşe'ye karşı hisleri ağır basar. Ne var ki onları kötü bir sürpriz beklemektedir.