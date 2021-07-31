Çukur'dan sonra tek tek dağıldılar! Bir araya gelmeleri çok zor! Kubilay Aka, Necip Memili ve Damla Sönmez artık...
Çukur dizisinin Haziran ayında final yapmasının hemen ardından kadrodaki tüm oyunculara teklif yağmaya başladı. İlk olarak Celasun karakteriyle adından söz ettiren Kubilay Aka vedasının hemen ardından Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Cam Tavanlar isimli dizide boy göstermeye başlamıştı. Dizide en sevilen karakterlerden birisi olan Cumali Koçovalı'yı oynayan Necip Memili'ye yeni sezon için teklifler geliyordu. Ünlü oyuncu Çukur'un final yapması nedeniyle Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaştı. Son olarak Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in yeni projesinin netleştiği konuşuluyor.
Çukur'dan sonra tek tek dağıldılar! Bir araya gelmeleri çok zor! Kubilay Aka, Necip Memili ve Damla Sönmez artık... Çukur'un oyuncularının yeni projeleri de belli olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka Show TV ekranlarında yayınlanan olan Cam Tavanlar isimli dizide rol almaya başlamıştı. Necip Memili ise yeni sezonda Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaşmıştı. Son olarak dizide Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in yeni projesi de netlik kazandı.
KUBİLAY AKA'NIN YENİ PROJESİ
Çukur'da Celasun karakteriyle dikkat çeken Kubilay Aka dizinin finaline çok az zaman kala diziye veda eden isimlerden olmuştu.
Kubilay Aka'nın maskeli kişi tarafından arabanın içerisinde boğularak öldürülmesi izleyicileri şok etmişti.