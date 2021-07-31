Çukur'dan sonra tek tek dağıldılar! Bir araya gelmeleri çok zor! Kubilay Aka, Necip Memili ve Damla Sönmez artık... Çukur'un oyuncularının yeni projeleri de belli olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka Show TV ekranlarında yayınlanan olan Cam Tavanlar isimli dizide rol almaya başlamıştı. Necip Memili ise yeni sezonda Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaşmıştı. Son olarak dizide Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in yeni projesi de netlik kazandı.