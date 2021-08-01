'Pokemon' sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'i salladı! Çift joker kullandı yine de bilemedi...
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e 'Pokemon' sorusu damga vurdu. Yayınlanan son bölümde yer alan 'Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken çocukluğunda yaptığı hangi koleksiyondan ilham aldığını söylemiştir.' sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'i sallayan o anlar...
01.08.2021 01:00
- Son Güncelleme: 01.08.2021 01:04
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e 'Pokemon' sorusu damga vurdu.