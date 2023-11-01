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Esra Erol'u bile şoke eden aldatma! "Kocam bir erkeğe 'Aşkım'lı sözler yazıyor!"

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa eşi Bilal Uysal tarafından aldatıldığını söyleyen Aysel Hanım'ın sözleri damga vurdu. 30 yıllık evliliğinin 26 yılı boyunca sürekli ihanete uğradığını vurgulayan acılı kadın, artık bunu belgelediğini ifade ederek "Kocam erkekle yazıştı" dedi. Program ilerledikçe gerçek çok başka çıktı. İşte Esra Erol'da hayrete düşürecek o anlar...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 22:46 Güncelleme 01 Kasım 2023, 23:00
Esra Erol’u bile şoke eden aldatma! Kocam bir erkeğe ’Aşkım’lı sözler yazıyor! 1

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her zaman olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’u bile şoke eden aldatma! Kocam bir erkeğe ’Aşkım’lı sözler yazıyor! 2

Esra Erol, bu defa tüm stüdyoyu şoke eden bir olay işledi.

Esra Erol’u bile şoke eden aldatma! Kocam bir erkeğe ’Aşkım’lı sözler yazıyor! 3

Kocasının ihanetine uğradığını söyleyen Aysel Uysal, elindeki kanıtla Esra Erol'a çıktı. Fakat ortaya atılan iddialar tüm stüdyoyu şoke etti.

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