Gülcan Birgül çocuklarını bırakıp kaçmıştı | Acılı anne soluğu Müge Anlı'da aldı! 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

3 çocuk annesi 42 yaşındaki Gülcan Birgül'den 18 gündür haber alınamıyordu. Gülcan'ın annesi Gönül Hanım soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı,dakikalar içerisinde Gülcan'a ulaştı. Gülcan, yıllarca kocasından şiddet gördüğü için artık dayanamadığını ve sosyal medyadan tanıştığı kişiyle gittiğini, mutlu olduğunu eve dönmeyeceğini söyledi.Kızının bu sözleri karşısında Gönül Hanım," benim kızım saftır kanmıştır" dedi. Bugün programa gelen Gülcan'ın sevgilisi Volkan'ın ise daha önce yine kendinden büyük bir kadınla kaçtığı ortaya çıktı. Detaylar Müge Anlı'yı hayrete düşürdü İşte detaylar...
İnegöl'de yaşayan 42 yaşındaki evli ve üç çocuk ve üç torun sahibi Gülcan Birgül, 15 Ekim'de İnegöl'de kayıplara karıştı. Kendisinden 18 gündür kendisinden haber alınamayan Gülcan Birgül İnternet üzerinden tanıştığı 16 yaş küçük bir kişiyle kaçtığı ortaya çıktı.
Gülcan'ı bulmak için programa başvuran Gönül Hanım, Gülcan'ın tanıştığı Volkan adılı kişinin kendisine "Sizin kızınız hasta. Ben ona defne yaprağı içirip tedavi edeceğim" dediğini ifade etti.
Gönül Hanım'ın kızıma defne yaprağı veriyor iddiasına karşı Volkan Bey, "Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştiriyorum" dedi.
Gönül Hanım, Gülcan'ın kocasından şiddet gördüğünü belirterek, "Kocası ona şiddet gösteriyordu. Çok çekti. O yüzden evden kaçtı" ifadelerini kullandı. Gülcan'ın fotoğraflarını gören Müge Anlı şoke oldu. Gülcan Birgül için, 'saftır ve rahat kandırılır' iddiasında bulunan annenin bu söylemi akıllara, 'Kızım aşık olunca IQ'su düşüyor' diyen anneyi getirdi.