Gülcan Birgül çocuklarını bırakıp kaçmıştı | Acılı anne soluğu Müge Anlı'da aldı! 2 eşi daha olduğu ortaya çıktı

3 çocuk annesi 42 yaşındaki Gülcan Birgül'den 18 gündür haber alınamıyordu. Gülcan'ın annesi Gönül Hanım soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı,dakikalar içerisinde Gülcan'a ulaştı. Gülcan, yıllarca kocasından şiddet gördüğü için artık dayanamadığını ve sosyal medyadan tanıştığı kişiyle gittiğini, mutlu olduğunu eve dönmeyeceğini söyledi.Kızının bu sözleri karşısında Gönül Hanım," benim kızım saftır kanmıştır" dedi. Bugün programa gelen Gülcan'ın sevgilisi Volkan'ın ise daha önce yine kendinden büyük bir kadınla kaçtığı ortaya çıktı. Detaylar Müge Anlı'yı hayrete düşürdü İşte detaylar...