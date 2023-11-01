Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Sarp yamaçlarda Bedriye Kılıç'ın cenazesi arandı! Emareler bulundu

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyordu. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç'ın boğarak uçurumdan attı ortaya çıktı. Korkunç cinayetin tüm detaylarını anlatan Tayfur, evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım." dedi. Tayfur'un ifadesinin ardından arama çalışmaları başlatan ekipler, bölgede emareler buldu. İşte detaylar...
Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç (35) yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranıyordu. Ailesi Bedriye Kılıç'ın bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı.
Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf etti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde Tayfur Kılıç'ın, yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç'ı öldürüp, uçurumdan attığını söylediği yerde polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi sürüyor. Gün boyunca uçurumda Bedriye Kılıç'ın cesedini arayan polis ekipleri, emareler buldu.