Esra Erol'daki Mehmet amcayı dolandıran Ebru canlı yayında itirafıyla şoke etti! 'Ahlaksız teklifi para karşılığı kabul ettim'

Ancak Mehmet amcayı dolandırdığı iddia edilen Ebru Hanım canlı yayında, daha önce para istediği kişiler hakkında 'Ahlaksız teklifte bulundular karşılığında, ben de paraya ihtiyacım olduğu için ve ailem zor durumda olduğumu bilmediği için kabul ettim' itirafıyla şoke etti. Genç kadın stüdyodaki izleyicilerden tepki alınca, 'Yayında bunu söylemeyecektim aslında, tecavüz olduğu için' diyerek ikinci şoku yaşattı.