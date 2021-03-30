Diriliş Ertuğrul’un yıldızı ekranlara geri dönüyor! Çekimler başladı! Yer yerinden oynayacak…
Yepyeni bir dizi ile Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ekranlara geri dönüyor. Konusu ve oyuncuları ile daha başlamadan dikkatleri üzerine toplayan yeni dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu ve heyecan daha da arttı. Diriliş Ertuğrul'daki kendine hayran bırakan performansından sonra yeni projede de yer yerinden oynayacak. Dönem dizilerinden biri olacak olan Barbaros hangi kanalda yayınlanacak? Daha önce Diriliş Ertuğrul'da hafızalara kazınan başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan isim kim, hangi rolde yer alacak? İşte tüm merak edilenler…
Yepyeni bir dizi ile Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ekranlara geri dönüyor. Konusu ve oyuncuları ile daha başlamadan dikkatleri üzerine toplayan yeni dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu ve heyecan daha da arttı. Diriliş Ertuğrul'daki kendine hayran bırakan performansından sonra yeni projede de yer yerinden oynayacak. Dönem dizilerinden biri olacak olan Barbaros hangi kanalda yayınlanacak? Daha önce Diriliş Ertuğrul'da hafızalara kazınan başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan isim kim, hangi rolde yer alacak? İşte tüm merak edilenler…
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeni dizi projesi ile ekranlara geri dönüyor. Ertuğrul Gazi rolünü üstlenen ve izlenme rekorları kıran diziden sonra şimdiden yeni projede adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Çekimlerin başladığı duyurulan yeni dizinin ismi, hangi kanalda yayınlanacağı, diğer oyuncu kadrosu ve konusu gibi konular merak ediliyor. İşte tüm bilgiler…
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre merakla beklenen EsFilm'in Barbaros dizisinin prova çekimleri bugün başladı.
Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturacak. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınacak olan Barbaros dizisinin fragmanında ise yakında başlayacağı bilgisi yer alıyor.