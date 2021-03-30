Diriliş Ertuğrul’un yıldızı ekranlara geri dönüyor! Çekimler başladı! Yer yerinden oynayacak…

Yepyeni bir dizi ile Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ekranlara geri dönüyor. Konusu ve oyuncuları ile daha başlamadan dikkatleri üzerine toplayan yeni dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu ve heyecan daha da arttı. Diriliş Ertuğrul'daki kendine hayran bırakan performansından sonra yeni projede de yer yerinden oynayacak. Dönem dizilerinden biri olacak olan Barbaros hangi kanalda yayınlanacak? Daha önce Diriliş Ertuğrul'da hafızalara kazınan başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan isim kim, hangi rolde yer alacak? İşte tüm merak edilenler…