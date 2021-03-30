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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı ekranlara geri dönüyor! Çekimler başladı! Yer yerinden oynayacak…

Yepyeni bir dizi ile Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ekranlara geri dönüyor. Konusu ve oyuncuları ile daha başlamadan dikkatleri üzerine toplayan yeni dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu ve heyecan daha da arttı. Diriliş Ertuğrul'daki kendine hayran bırakan performansından sonra yeni projede de yer yerinden oynayacak. Dönem dizilerinden biri olacak olan Barbaros hangi kanalda yayınlanacak? Daha önce Diriliş Ertuğrul'da hafızalara kazınan başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan isim kim, hangi rolde yer alacak? İşte tüm merak edilenler…

30.03.2021 21:47 - Son Güncelleme: 30.03.2021 21:47
Diriliş Ertuğrul’un yıldızı ekranlara geri dönüyor! Çekimler başladı! Yer yerinden oynayacak…

Yepyeni bir dizi ile Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ekranlara geri dönüyor. Konusu ve oyuncuları ile daha başlamadan dikkatleri üzerine toplayan yeni dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu ve heyecan daha da arttı. Diriliş Ertuğrul'daki kendine hayran bırakan performansından sonra yeni projede de yer yerinden oynayacak. Dönem dizilerinden biri olacak olan Barbaros hangi kanalda yayınlanacak? Daha önce Diriliş Ertuğrul'da hafızalara kazınan başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan isim kim, hangi rolde yer alacak? İşte tüm merak edilenler…

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Diriliş Ertuğrul’un yıldızı ekranlara geri dönüyor! Çekimler başladı! Yer yerinden oynayacak…

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeni dizi projesi ile ekranlara geri dönüyor. Ertuğrul Gazi rolünü üstlenen ve izlenme rekorları kıran diziden sonra şimdiden yeni projede adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Çekimlerin başladığı duyurulan yeni dizinin ismi, hangi kanalda yayınlanacağı, diğer oyuncu kadrosu ve konusu gibi konular merak ediliyor. İşte tüm bilgiler…

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı ekranlara geri dönüyor! Çekimler başladı! Yer yerinden oynayacak…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre merakla beklenen EsFilm'in Barbaros dizisinin prova çekimleri bugün başladı.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturacak. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınacak olan Barbaros dizisinin fragmanında ise yakında başlayacağı bilgisi yer alıyor.

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı ekranlara geri dönüyor! Çekimler başladı! Yer yerinden oynayacak…

ENGİN ALTIN DÜZYATAN BAŞROLDE!

Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı dizide Düzyatan, Barbaros'un ağabeyi Oruç Reis karakterine hayat verecek. Düzyatan, karakter için imajının nasıl şekilleneceği konusuyla da çok merak ediliyor.

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı ekranlara geri dönüyor! Çekimler başladı! Yer yerinden oynayacak…

BARBAROS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Barbaros dizisinde Osmanlı Devleti'nin ilk Kaptan-ı Derya'sı olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı, denizdeki serüveni ve mücadelesi konu alınacak.