Çukur'dan gelip EDHO'da harbi başlattı! Vurdumduymaz ismin planları tersine gidiyor! Meğer kurşunların yeni hedefi...
Altıncı sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'ın ölümü sonrası yaşanacaklar yeni bir savaşın doğmasına neden olacak. Diziye geçen hafta Ceylan rolündeki Sanem Çelik veda ederken bu hafta bir veda daha yaşanacak. Çukur dizisinde Paşa karakterine hayat veren ve kısa sürede izleyici tarafından sevilen Çetin Sarıkartal geçtiğimiz aylarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İdris Reis'in kardeşi Demir'i canlandırmaya başladı. Daha ilk sahneden Hızır'la restleşen, oğlunun ölümüyle çılgına dönen ve Façalılara saldırmayı planlayan Demir karakteri bu akşam ölüyor. Böylece Çetin Sarıkartal da diziye veda eden isimlerden oluyor.
Ekranların en çok takip edilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta büyük bir savaş başlıyor. Eşi Ceylan'ın ölümü sonrası çılgına dönen Hızır Reis intikamını almak için harekete geçecek. Diziye geçtiğimiz haftalarda Demir rolüyle Çetin Sarıkartal dahil olmuştu. İdris Reis'in kardeşi rolünde kadroya katılan ünlü isim daha ilk sahnesiyle Hızır'a düşmanlık yapacağının sinyallerini vermişti. Yeni bölümde Façalıları öldürme planı yapan Demir, Haşmet Façalı'nın eline geçiyor ve Façalı, Demir'i öldürüyor. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Çetin Sarıkartal'ın canlandırdığı Demir karakterinin EDHO macerası kısa sürmüş oldu.