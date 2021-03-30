Çukur'dan gelip EDHO'da harbi başlattı! Vurdumduymaz ismin planları tersine gidiyor! Meğer kurşunların yeni hedefi...

Altıncı sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'ın ölümü sonrası yaşanacaklar yeni bir savaşın doğmasına neden olacak. Diziye geçen hafta Ceylan rolündeki Sanem Çelik veda ederken bu hafta bir veda daha yaşanacak. Çukur dizisinde Paşa karakterine hayat veren ve kısa sürede izleyici tarafından sevilen Çetin Sarıkartal geçtiğimiz aylarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İdris Reis'in kardeşi Demir'i canlandırmaya başladı. Daha ilk sahneden Hızır'la restleşen, oğlunun ölümüyle çılgına dönen ve Façalılara saldırmayı planlayan Demir karakteri bu akşam ölüyor. Böylece Çetin Sarıkartal da diziye veda eden isimlerden oluyor.

30.03.2021 14:26 - Son Güncelleme: 30.03.2021 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





