Eski dostlar yine bir arada! Kurtlar Vadisi'nin Eren ve Memati'si yan yana gelince yorumlar sel oldu aktı
Eren ve Memati şüphesiz ki Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Memati Baş karakteri diziye damgasını vuran karakterlerden. Kurtlar Vadisi'nde 97 bölüm ve Pusu'da 162 bölüm boyunca rol alan Gürkan Uygun Memati karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu. Diziden ayrılması ise tüm seyircileri kahreden gelişmelerden oldu. Aynı zamanda dizide Elif Eylül'ün kardeşi Eren Eylül karakterine hayat veren Kerem Fırtına da dizinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sevilen iki karakteri canlandıran Gürkan Uygun ve Kerem Fırtına yan yana gelince dizinin izleyicileri fotoğraf altına binlerce yorum attı.
Eski dostlar yine bir arada! Kurtlar Vadisi'nin Eren ve Memati'si yan yana gelince yorumlar sel oldu aktı. Ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde pek çok karakter çok sevildi. Özellikle önce Çakır'ın ardından da Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Memati Baş dizinin en dikkat çeken karakteri arasındaydı. Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ve Eren Eylül karakterine hayat veren Kerem Fırtına'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarını eski günlere götürdü. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı.