Eski dostlar yine bir arada! Kurtlar Vadisi'nin Eren ve Memati'si yan yana gelince yorumlar sel oldu aktı. Ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde pek çok karakter çok sevildi. Özellikle önce Çakır'ın ardından da Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Memati Baş dizinin en dikkat çeken karakteri arasındaydı. Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ve Eren Eylül karakterine hayat veren Kerem Fırtına'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarını eski günlere götürdü. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı.