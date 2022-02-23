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Haberler Televizyon Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Merakla beklenen Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin afişine büyük ilgi...

Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Merakla beklenen Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin afişine büyük ilgi...

Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekrana gelecek olan Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin afişi yayınlandı. Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrol paylaştığı Adı Sevgi, oyuncu kadrosu, afişi ve fragmanıyla büyük ilgi görüyor. İşte hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatan Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi hakkında merak edilenler...

23.02.2022 11:37 - Son Güncelleme: 23.02.2022 12:13
Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Merakla beklenen Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin afişine büyük ilgi...

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN…"

Tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Atv'nin yeni dizisi "Adı Sevgi"nin afişi yayınlandı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekrana gelecek dizinin afişi de ilgi odağı oldu.

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Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Merakla beklenen Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin afişine büyük ilgi...

Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı "Adı Sevgi"nin yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. "Adı Sevgi", yakında atv ekranlarına gelecek.

Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Merakla beklenen Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin afişine büyük ilgi...

Atv'nin heyecan ve merakla beklenen yeni dizisi "Adı Sevgi"nin 3. tanıtımı yayınlandı. İlk bölümden kesitleri izleyiciye sunan tanıtım büyük beğeni topladı.

Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Merakla beklenen Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin afişine büyük ilgi...

Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı Adı Sevgi'nin yayınlanan 3. tanıtımı da ilgi odağı oldu.

Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Merakla beklenen Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin afişine büyük ilgi...

UMUTLAR, SEVGİYLE GERÇEKLEŞİR…

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

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