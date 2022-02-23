Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Merakla beklenen Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin afişine büyük ilgi...
Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekrana gelecek olan Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin afişi yayınlandı. Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrol paylaştığı Adı Sevgi, oyuncu kadrosu, afişi ve fragmanıyla büyük ilgi görüyor. İşte hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatan Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi hakkında merak edilenler...
23.02.2022 11:37 - Son Güncelleme: 23.02.2022 12:13
Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı "Adı Sevgi"nin yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. "Adı Sevgi", yakında atv ekranlarına gelecek.
Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı Adı Sevgi'nin yayınlanan 3. tanıtımı da ilgi odağı oldu.
UMUTLAR, SEVGİYLE GERÇEKLEŞİR…
"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.