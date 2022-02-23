Adı Sevgi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Merakla beklenen Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin afişine büyük ilgi...

UMUTLAR, SEVGİYLE GERÇEKLEŞİR…

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.