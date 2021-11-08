Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuştu, cinayet emrini o mu verdi? Nurgül Beyhan'ın katili...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuştu, cinayet emrini o mu verdi? Nurgül Beyhan'ın katili Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılıyor. Nurgül Beyhan cinayetindeki kritik isim konuştu! "Aldıkları nefesin sahibiyim" diyen Nurgül Beyhan'ın kayınbiraderi Dilaver Beyhan, 'kimden şüpheleniliyor?' sorusuna yanıt verdi. Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan ise tepkileri ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Müge Anlı'daki Nurgül Beyhan cinayetinde son durum...
KRİTİK İSİM MÜGE ANLI CANLI YAYININDA KONUŞTU!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuştu, cinayet emrini o mu verdi? Nurgül Beyhan'ın katili kim? Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti.
Dilaver Bey, kardeşi ile ilgili hiçbir şeye cevap vermek zorunda olmadığını belirttikten sonra olay günü aşağıya indiklerinde yengesi Nurgül Hanım'ın oğlunda silah olduğunu bildiğini, kapıda Nurgül Hanım'ı da görünce şüphelendiğini, gerekli mercilere de bunu söylediğini ifade etti. Dilaver Bey, Ali'nin de Nurgül Hanım'ın da orada olduğunu görünce o an öyle düşündüğünü dile getirdi. Müge Anlı, Yusuf'un Nurgül Hanım ve Yaşar Bey'in çocuğu olduğunu, neden Nurgül Hanım'ın sadece suçlandığını sorunca Dilaver Bey, o an kapıda ikisini görünce şüphelendiğini söyledi. Dilaver Bey, Müge Anlı'nın sorusu üzerine yeğeninin kendisinden alacağı olmadığını, zaten hak hukukun böyle istenmeyeceğini, o gün ilk silah patlamasında yengesinin aşağıya indiğini, neden çocuğunu alıp götürmediğini, bunun kafasına takıldığını dile getirdi.
Müge Anlı'daki Nurgül Beyhan cinayetinde 'kiralık katil' itirafı her şeyi tersine döndürdü! Gizli tanıktan şok sözler geldi, bir de isim verdi.
Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan'ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyordu.