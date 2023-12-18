Esra Erol'da böyle aşk acısı görülmedi! Yasak aşkıyla TikTok'ta karşılıklı ağladılar

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Nurcan Hanım, 22 yıllık evli olduğu eşinin evli ve 5 çocuklu Nursen'i eve getirdiğini söyleyerek programa katıldı. Nurcan Hanım eşinin TikTok'ta aşk acısı çektiğini hatta evli ve 5 çocuklu Nursen'le beraber ağlayarak video paylaştıklarını söylemesi stüdyoyu hayrete düşürdü. İşte o videolar ve detaylar...