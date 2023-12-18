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Esra Erol'da böyle aşk acısı görülmedi! Yasak aşkıyla TikTok'ta karşılıklı ağladılar

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Nurcan Hanım, 22 yıllık evli olduğu eşinin evli ve 5 çocuklu Nursen'i eve getirdiğini söyleyerek programa katıldı. Nurcan Hanım eşinin TikTok'ta aşk acısı çektiğini hatta evli ve 5 çocuklu Nursen'le beraber ağlayarak video paylaştıklarını söylemesi stüdyoyu hayrete düşürdü. İşte o videolar ve detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 22:22 Güncelleme 18 Aralık 2023, 22:23
Esra Erol’da böyle aşk acısı görülmedi! Yasak aşkıyla TikTok’ta karşılıklı ağladılar 1

ATV'nin reyting rekortmeni ödüllü programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Esra Erol’da böyle aşk acısı görülmedi! Yasak aşkıyla TikTok’ta karşılıklı ağladılar 2

Bugün programa Nurcan Hanım'ın anlattığı dolandırıcılık hikayesi damga vurdu.

Esra Erol’da böyle aşk acısı görülmedi! Yasak aşkıyla TikTok’ta karşılıklı ağladılar 3
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