TALİP ÇAKIR ESRA EROL'DA ŞOK EDEN SÜRECİ ANLATTI

-Bir insan bunu kardeşine nasıl yapar. Benim ne yapmış olmam lazım. Babam 67 yaşında utancından kahveye çıkamıyor. Eskisi gibi çıkıp dolaşamıyorum, illa bir eziklik eksiklik hissediyorum. Kimseye bir zararım olmadı hiç. Eşimi aç açıkta bırakmadım. Abime bir zararım olmadı, kendisini de çok severdim. Nasıl yaptı?