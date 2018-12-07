Esra Erol'da şok eden olay! Talip Çakır oğlunun amcası mı?
Esra Erol'da programında şok eden olayla karşılaşıldı. Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da programında, eşi ağabeyi ile kaçan Talip Çakır'ın hikayesi ağızları açık bıraktı. Nüfusunda biri kendisinin diğeri ağabeyinin olan 2 çocuk bulunan Talip Çakır, 7 yaşındaki oğluna DNA testi yapılmasını istedi. Talip, 'Oğlumun babası mı yoksa amcası mıyım?' bilmek istiyorum dedi. Esra Erol'da canlı yayınına Talip Çakır'ın abisi ile kaçan eski eşi bağlanıp 'arsızca' konuşunca herkesi şoke etti. İşte Esra Erol'da programında şok eden olayın detayları...
KARISI AĞABEYİ İLE KAÇTI!
ATV'deki Esra Erol'da programına çıkıp oğluna DNA testi isteyen Talip Çakır, eşinin ağabeyi ile kaçtığını açıkladı.
ESRA EROL'DA ŞOK EDEN OLAYIN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
"OĞLUMUN BABASI MIYIM YOKSA AMCASI MI?"
ATV'deki Esra Erol'da programında eşi ağabeyi ile kaçan Talip Çakır'ın hikayesi ağızları açık bıraktı. Nüfusunda biri kendisinin diğeri ağabeyinin olan 2 çocuk bulunan Talip Çakır, 7 yaşındaki oğluna DNA testi yapılmasını istedi. Talip, 'Oğlumun babası mıyım, amcası mıyım?' bilmek istiyorum dedi.
Canlı yayına Talip Çakır'ın abisi ile kaçan eski eşi bağlanıp 'arsızca' konuşunCa herkesi şoke etti.
İşte eşi ağabeyi ile kaçan Talip'in hikayesi...
Mermerci olan Talip Çakır, 2008 yılında Fatma Çakır ile evlendi. Babası evliliği karşı çıktı ancak Talip 'seviyorum' deyince davullu zurnalı düğün yaptı. Talip ile eşinin 2011 yılında oğulları Fikret dünyaya geldi. 3 yıl sonra ise Talip hayatının şokunu yaşadı.
Karısı Fatma Çakır, öz ağabeyi Mustafa Çakır ile birlikte kaçtı.
Talip Çakır eşi ile kanından canından olan agabeyinin ihanetini son günlere kadar hiç sezmemiş. 2014 yılında ağabeyi kendi eşi Nilüfer Çakır ile 2 çocuğunu bırakıp kardeşinin karısı ile kayıplara karışıyor. İkisinin birlikte kaçtığı ortaya çıktığında hem Talip hem yengesi yıkılıyor. Her ikisi de bir süre sonra boşanıyorlar.
Fatma ile Mustafa ise çirkin ihanet sonrasında evleniyorlar.
TALİP ÇAKIR ESRA EROL'DA ŞOK EDEN SÜRECİ ANLATTI
-Bir insan bunu kardeşine nasıl yapar. Benim ne yapmış olmam lazım. Babam 67 yaşında utancından kahveye çıkamıyor. Eskisi gibi çıkıp dolaşamıyorum, illa bir eziklik eksiklik hissediyorum. Kimseye bir zararım olmadı hiç. Eşimi aç açıkta bırakmadım. Abime bir zararım olmadı, kendisini de çok severdim. Nasıl yaptı?