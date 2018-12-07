Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elenen yarışmacıları ve tepkilerini merak ediyor musunuz? İnsanların büyük umutlarla katıldıkları 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışmada bazen işler istenildiği gibi gitmiyor. Zaman zaman dikkatsizlik, zaman zaman heyecan, zaman zaman da kendine aşırı özgüven... Dolayısıyla ilk soruda elenen yarışmacılar için hayal kırıklığı da gerçekten büyük oluyor. Atv'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e büyük hayallerle gelip elleri boş dönen yarışmacılardan bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

7 Aralık 2018 Cuma, 16:51:45 Güncelleme: 17:21:07
Kim Milyoner Olmak İsterde ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

BUSE NARCI

Bir zamanlar Sinan Akçıl'ın sevgilisiydi. Akçıl'a 'Yunan heykelim' diyen Buse Narcı Kim Milyoner Olmak İster'in ilk sorusunda elendi...

Kim Milyoner Olmak İsterde ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojileri Bölümü'nde okuyan yarışmacı ilk soruda elendi...

Kim Milyoner Olmak İsterde ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

MUSTAFA MISIR

Saint-Joseph mezunu İngilizce mimarlık okuyan Twitter'da popüler olduğunu söyleyen Mustafa isimli yarışmacı ilk soruda elenince olay oldu.

Kim Milyoner Olmak İsterde ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

ERMAN GÖREN

Akademisyen ve Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan Erman Gören'in, ilk soruda elenmesi şaşkınlık yarattı.

Kim Milyoner Olmak İsterde ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

Sabancı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyan bu yarışmacı da ilk soruda elenenler kervanına katıldı...

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