Kim Milyoner Olmak İsterde ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk soruda elenen yarışmacıları ve tepkilerini merak ediyor musunuz? İnsanların büyük umutlarla katıldıkları 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışmada bazen işler istenildiği gibi gitmiyor. Zaman zaman dikkatsizlik, zaman zaman heyecan, zaman zaman da kendine aşırı özgüven... Dolayısıyla ilk soruda elenen yarışmacılar için hayal kırıklığı da gerçekten büyük oluyor. Atv'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e büyük hayallerle gelip elleri boş dönen yarışmacılardan bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacılar ve tepkileri...

7 Aralık 2018 Cuma, 16:51:45 Güncelleme: 17:21:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





