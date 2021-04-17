Acun Ilıcalı affetmedi gözünün yaşına bakmadan üstünü çizdi! Artık TV 8 ekranlarında olmayacak resmi açıklama da geldi

Dedikodular arttı arttı ve sonunda gerçek oldu... Şu sıralar Survivor ile çok konuşulan TV 8 ve Acun Ilıcalı bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Haftanın 5 günü ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor, TV 8'in yayın akışında büyük bir yer tutuyor. Öte yandan Masterchef'in reytinglerinin iyi olması nedeniyle sezon başın başlamayan jüri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye'nin başlaması da bekleniyor. Bu akışın TV 8'i sıkıntıya soktuğu ve bazı yayınların final yaptıralabileceği iddiaları kulislerde dolaşıyordu. Ve bu iddialara resmi ağızdan netlik kazandı. Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor. İşte detaylar...

17.04.2021 10:15 - Son Güncelleme: 17.04.2021 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





