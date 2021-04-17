Acun Ilıcalı affetmedi gözünün yaşına bakmadan üstünü çizdi! Artık TV 8 ekranlarında olmayacak resmi açıklama da geldi
Dedikodular arttı arttı ve sonunda gerçek oldu... Şu sıralar Survivor ile çok konuşulan TV 8 ve Acun Ilıcalı bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Haftanın 5 günü ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor, TV 8'in yayın akışında büyük bir yer tutuyor. Öte yandan Masterchef'in reytinglerinin iyi olması nedeniyle sezon başın başlamayan jüri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye'nin başlaması da bekleniyor. Bu akışın TV 8'i sıkıntıya soktuğu ve bazı yayınların final yaptıralabileceği iddiaları kulislerde dolaşıyordu. Ve bu iddialara resmi ağızdan netlik kazandı. Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor. İşte detaylar...
17.04.2021 10:15
- Son Güncelleme: 17.04.2021 10:15
Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye başlayacak olması ve Survivor 2021'in haftanın çoğu gününü işgal etmesi ortalığı karıştırmıştı ilk önce.
Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.
Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.
AÇIKLAMA İLK AĞIZDAN
Ve Doğduğun Ev Kaderindir'in akıbeti hakkında resmi açıklama sonunda geldi.
Başrollerini DemetÖzdemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in yapımcısı Onur Güvenatam dizinin sezon sonunda final yaparak ekrana veda edeceğini açıkladı.