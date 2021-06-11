Bozkır Arslanı Celaleddin’de milyonları ekrana kilitleyen sahne: Savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu!

Bu sözlerden rahatsız olan Uzlag Şah ise "Yeter Celaleddin. Yalvarıp durmaktan bıkmadın mı? Umudun olmadığı için mi iki de bir karşıma geçip bu lafları ediyorsun. Birazcık cesaretin ve gururun kaldıysa askerlerinin başına dön" diyerek Celaleddin'e tepki gösterdi.