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Bozkır Arslanı Celaleddin’de milyonları ekrana kilitleyen sahne: Savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu!

Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Vuma akşamlarının vazgeçilmezi Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen dördüncü bölümünde, başkente yürümeye karar veren ve kendisine bağlı kuvvetlerle birlikte harekete geçen büyük validesini engellemek isteyen Celaleddin, bir avuç askeri ile koca bir ordunun karşısına dikildi. O anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte nefes kesen o sahne…

11.06.2021 21:26 - Son Güncelleme: 11.06.2021 21:33
Bozkır Arslanı Celaleddin’de milyonları ekrana kilitleyen sahne: Savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu!

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen dördüncü bölümünde, başkente yürümeye karar veren ve kendisine bağlı kuvvetlerle birlikte harekete geçen büyük validesini engellemek isteyen Celaleddin, bir avuç askeri ile koca bir ordunun karşısına dikildi.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de milyonları ekrana kilitleyen sahne: Savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu!

Büyük validesi Türkan Hatun'a seslenerek "Sultanınız Gürgenç surlarında savunma tertibatları almış ve torununuz Ak Şah süvarilerin başında emir beklemektedir. Şehir kendisini saldırılara karşı kapatmıştır. Aylarca yetecek erzakları ve canları pahasına savaşacak askerleri vardır. Başbuğ Timur Melik geçitleri tutmuş ve asker naklini engellemiştir. Şimdi, Gürgenç ile karşınızda ben duruyorum. Sizden Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına durmanızı istirham ediyorum" dedi.

Bozkır Arslanı Celaleddin’de milyonları ekrana kilitleyen sahne: Savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu!

Bu sözlerden rahatsız olan Uzlag Şah ise "Yeter Celaleddin. Yalvarıp durmaktan bıkmadın mı? Umudun olmadığı için mi iki de bir karşıma geçip bu lafları ediyorsun. Birazcık cesaretin ve gururun kaldıysa askerlerinin başına dön" diyerek Celaleddin'e tepki gösterdi.

Bozkır Arslanı Celaleddin’de milyonları ekrana kilitleyen sahne: Savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu!

Bunun üzerine Celaleddin "Benim cesur kardeşim. Cesaretin varsa tek başına çık karşıma. Bu savaşın neticesini ikimizin teke tek vuruşması belirlesin. Boşa Müslüman kanı akmasın. Var mı cesaretin?" diyerek kardeşine meydan okudu.

Bozkır Arslanı Celaleddin’de milyonları ekrana kilitleyen sahne: Savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu!

Türkan Hatun'un "Sakın böyle bir şey yapmaya kalkışma" uyarısına aldırmadan atından inen ve kılıcını çeken Uzlag Şah ve Celaleddin ordunun önünde tek tek dövüşmeye başladı. Celaleddin ustaca hamleleri ile kardeşini alt edip kılıcını düşürdü ancak tam bu sırada Türkan Hatun'un ordusundan bir asker okla Celaleddin'i göğsünden vurdu.