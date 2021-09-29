Doruk ölümle yüz yüze geldi! Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi!
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim ekrana gelen 21. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyerek zirveye yerleşti. Son bölümde silahlı saldırıya uğrayan Şengül ve Oğulcan'ın akıbeti merak konusu olurken yayınlanan Kardeşlerim 22. bölüm 2. Fragmanı izleyenleri adeta şoke etti. Asiye ile zor bir süreçten geçen Doruk'un ölümle yüz yüze gelmesi dizi izleyicilerini korkuttu. İşte başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim'in 22. bölüm 2. fragmanı...
29.09.2021 18:26
- Son Güncelleme: 29.09.2021 18:26
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yayınlana son bölüm fragmanıyla heyecanı kat kat arttırdı.