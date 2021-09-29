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Doruk ölümle yüz yüze geldi! Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi!

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim ekrana gelen 21. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyerek zirveye yerleşti. Son bölümde silahlı saldırıya uğrayan Şengül ve Oğulcan'ın akıbeti merak konusu olurken yayınlanan Kardeşlerim 22. bölüm 2. Fragmanı izleyenleri adeta şoke etti. Asiye ile zor bir süreçten geçen Doruk'un ölümle yüz yüze gelmesi dizi izleyicilerini korkuttu. İşte başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim'in 22. bölüm 2. fragmanı...

29.09.2021 18:26 - Son Güncelleme: 29.09.2021 18:26
Doruk ölümle yüz yüze geldi! Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yayınlana son bölüm fragmanıyla heyecanı kat kat arttırdı.

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Doruk ölümle yüz yüze geldi! Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi!

Doruk'un ölümle yüz yüze geldiği fragman ile birlikte yeni bölüm öncesi heyecan kat kat artarken 21. bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi.

Doruk ölümle yüz yüze geldi! Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi!

Peki Kardeşlerim 21. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Doruk ölümle yüz yüze geldi! Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi!

21. BÖLÜM ÖZETİ:
Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan habersizdir.

Doruk ölümle yüz yüze geldi! Kardeşlerim 22. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi!

Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur.

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