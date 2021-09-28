Esra Erol’da duygusal anlar! Eşini bırakıp sevgilisine kaçan kadın bebeğinin vefat ettiğini canlı yayında öğrendi
atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Hanife Yılmaz, 2015 yılında evlendiği Mustafa Yılmaz'ı terk ederek Aydın Bey'in yanına kaçtığını ve dini nikah kıydığını belirtti. Eylül 2020 tarihinde evden kaçan Hanife Hanım, resmi nikahlı eşinden üç çocuğu olduğunu ancak ikisinin yuvada olduğunu söyledi. Eşinin yanındaki 1,5 yaşındaki kız Nisanur'u görmek istediğini dile getiren Hanife Hanım, canlı yayında öğrendiği acı haberle sarsıldı. Bebeğinin vefat ettiğini canlı yayında öğrenen Hanife Hanım, gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...
28.09.2021 19:34
- Son Güncelleme: 28.09.2021 19:34
Esra Erol'da programına başvuran Hanife Yılmaz, 2015 yılında evlendiği eşi Mustafa Yılmaz ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle evden kaçtığını dile getirdi.
Kendisinden 26 yaş büyük Aydın Bey ile dini nikah kıydığını ve bir çok sahibi olduğunu belirten Hanife Hanım, resmi nikahı Mustafa Yılmaz ile olduğu için bebeğine kimlik çıkarmadığını belirtti.
Mustafa Yılmaz ile yaptığı evlilikten de 3 çocuğu olduğunu ve iki evladının yurda verildiğini belirten Hanife Hanım, resmi nikahlı eşinden boşanmak istediğini ve onun yanındaki 1,5 yaşındaki kız Nisanur'u görmek istediğini dile getirdi.