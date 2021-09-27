Müge Anlı'da Hatice Dağlı bulundu son dakika Uğur Dündar bombası patladı! Canlı yayında açıkladı: Uğur Dündar para istedi...
Müge Anlı'nın 27 Eylül'de izleyici karşısına çıkan bölümünde, 8 gündür kayıp olan 86 yaşında Hatice Dağlı bulundu. Hatice Dağlı'nın yaşadığı binadaki boş dairede kilitli kaldığı ortaya çıktı. Hatice Dağlı'nın kendisinin mi kilitli kaldığı ya da kimle ya da kimler tarafından kilitlendiği araştırılırken, Hatice Dağlı'nın oğlunun ortaya attığı Uğur Dündar iddiası herkesi şaşkına çevirdi.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
ATV'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 86 yaşındaki Hatice Dağlı'nın kayıp olayına ilişkin detaylar incelenmeye devam ederken beklenen haber geldi.
Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Son olarak 8 gündür kayıp olan Hatice Dağlı'nın bulunup bulunmadığı merak konusu olurken, ekranlarda yayınlanmakta olan bugünkü bölümünde Müge Anlı yaşlı kadının bulunduğu müjdesini canlı yayında duyurdu.