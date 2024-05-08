Esra Erol'da canlı yayınında tüyler ürperten şok görüntüler ortaya çıktı: "3 harflilerle evlendim!" | Beni sözde hocaya götürdüler...

"Esra Erol'da" programı, ATV ekranlarında hafta içi her gün Türkiye'nin dört bir yanından izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Bu reyting rekortmeni program, çoğu zaman kayıp vakaları, aile içi anlaşmazlıklar ve sosyal sorunları gündeme taşıyarak, pek çok kişinin sesini duyurmasına olanak tanıyor. Son bölümde ise oldukça ilginç ve merak uyandıran bir olay işlendi. 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, geçtiğimiz hafta eşi Döndü Bulut'un kaybolduğunu ve eşinin "Üç harflilerle evliyim" gibi sıra dışı bir iddiada bulundu.