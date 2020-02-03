Esra Erol'da canlı yayınında Merve ve Yasin'den çok konuşulacak sözler! Merve'nin Yasin'e son teklifi ne?



Eşi ise, kendisini affetmesini isteyerek, "Ben büyük bir hata yaptım, ama Merve'nin dayısının yeri orası. Merve'nin abisiyle gittim. Çok sarhoştum olanları hatırlamıyorum" diye konuştu.



Yasin Dokçam, "Ben Merve'yi çok seviyorum. Merve ne istediyse aldım, o bir istediyse ben iki aldım. Ben onun bir dediğini iki etmedim. Bir hata yaptım. Ama özür diledim. Tamam büyük bir hata bunu kabul ediyorum." diye konuştu.

