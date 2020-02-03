ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da yine Türkiye'nin gündemine oturan konular ele alındı. Esra Erol'da Merve ve Yasin Dokçam çiftinden çok konuşulacak sözler! Esra Erol'da Merve'nin Yasin'e son teklifi ne? Eşinin 2 kadınla fotoğrafı olduğunu söyleyen Merve, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak boşanmak istediğini dile getirmişti. Esra Erol'da programına gelen ihbarlarda Merve'yi şoke edecek açıklamalar yapılmıştı. 3 Şubat Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınında bir kez daha karşı karşıya gelen Yasin ve Merve çifti kozlarını paylaştı. Merve'nin ayaklarına kapanan Yasin eşinin o sözlerini duyunca stüdyoyu terk etti. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar...
Esra Erol'da canlı yayınında Merve ve Yasin'den çok konuşulacak sözler! Merve'nin Yasin'e son teklifi ne?03.02.2020 21:44
- Esra Erol'da canlı yayınında Merve ve Yasin'den çok konuşulacak sözler! Merve'nin Yasin'e son teklifi ne?
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