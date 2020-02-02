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Bir döneme damgasını vurmuştu! Kurtlar Vadisi'nin bu set fotoğraflarının çoğunu ilk kez göreceksiniz

Kurtlar Vadisi, Türk dizi tarihinin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi dizisi gerek efsane karakteriyle gerekse müzikleriyle bir döneme damgasını vurdu. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin her bölümü izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu. Her bir karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o kareler

02.02.2020 18:04 - Son Güncelleme: 02.02.2020 18:11
Kurtlar Vadisi'nin çok özel set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! İşte kimsenin görmediği o kareler

Türk dizi tarihinin sevilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vurdu. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin her bölümü izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu.

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Kurtlar Vadisi'nin çok özel set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! İşte kimsenin görmediği o kareler

Her bir karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o kareler...

Kurtlar Vadisi'nin çok özel set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! İşte kimsenin görmediği o kareler
Kurtlar Vadisi'nin çok özel set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! İşte kimsenin görmediği o kareler
Kurtlar Vadisi'nin çok özel set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! İşte kimsenin görmediği o kareler
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