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Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! "Eşim banyo yapmıyor" diyerek gelmişti DNA sonucuna göre....

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları....

16.11.2019 01:17 - Son Güncelleme: 16.11.2019 01:26
Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! Eşim banyo yapmıyor diyerek gelmişti DNA sonucuna göre....

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. .

Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! Eşim banyo yapmıyor diyerek gelmişti DNA sonucuna göre....

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı.

Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! Eşim banyo yapmıyor diyerek gelmişti DNA sonucuna göre....

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti.

Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! Eşim banyo yapmıyor diyerek gelmişti DNA sonucuna göre....

Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi.

Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! Eşim banyo yapmıyor diyerek gelmişti DNA sonucuna göre....

İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etti.

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