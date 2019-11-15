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Kuruluş Osman yeni tanıtımında izleyiciyi şaşırtacak sürpriz isimler: Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel...

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımındaki yeni isimler dikkat çekti. Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımında Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel gibi isimler dikkat çekti. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak. Uzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönecek. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ester Hatun karakterine hayat veren Alma Terzic de Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönecek.

15.11.2019 21:16 - Son Güncelleme: 15.11.2019 21:26
Kuruluş Osman yeni tanıtımında izleyiciyi şaşırtacak sürpriz isimler: Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel...

Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için nefesler tutuldu. Başrolünü Burak Özçivit'in oynayacağı Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için 2 ayrı tanıtım yayınlandı. Tanıtımlarda diziye sürpriz izimlerin katılmış olması dikkat çekti.

Kuruluş Osman yeni tanıtımında izleyiciyi şaşırtacak sürpriz isimler: Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel...

RAGIP SAVAŞ KURULUŞ OSMAN'DA
1. bölüm tanıtım filminde dikkat çeken isimlerden bir tanesi Ragıp Savaş oldu. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

Kuruluş Osman yeni tanıtımında izleyiciyi şaşırtacak sürpriz isimler: Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel...

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ester Hatun karakterine hayat veren Alma Terzic Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı. Terzic, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman yeni tanıtımında izleyiciyi şaşırtacak sürpriz isimler: Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi 20 Kasım Çarşamba olarak açıklandı. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla dizinin yayınlanacağı 20 Kasım'ı bekliyor.

Kuruluş Osman yeni tanıtımında izleyiciyi şaşırtacak sürpriz isimler: Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel...

DİZİ PRODÜKSİYONUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Atv'de yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman', Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Dokuz ay askeri eğitime tabi tutulan oyuncular, dağda günlerce kamp yaptı. Ekip, kendi barınaklarını inşa edip geceleri nöbet tuttu.

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