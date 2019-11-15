Kuruluş Osman yeni tanıtımında izleyiciyi şaşırtacak sürpriz isimler: Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel...

RAGIP SAVAŞ KURULUŞ OSMAN'DA

1. bölüm tanıtım filminde dikkat çeken isimlerden bir tanesi Ragıp Savaş oldu. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.