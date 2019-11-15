Kuruluş Osman yeni tanıtımında izleyiciyi şaşırtacak sürpriz isimler: Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel...
ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımındaki yeni isimler dikkat çekti. Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımında Ragıp Savaş, Alma Terzic, Saruhan Hünel gibi isimler dikkat çekti. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak. Uzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönecek. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ester Hatun karakterine hayat veren Alma Terzic de Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönecek.
15.11.2019 21:16
- Son Güncelleme: 15.11.2019 21:26
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