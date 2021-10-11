Bala Hatun ile Malhun Hatun karşı karşıya geldi! Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanına Osman Bey’in sözleri damga vurdu
Bala Hatun ile Malhun Hatun karşı karşıya geldi! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla izlenen 65'inci bölümüyle başladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşYeniSezon etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı. Üçüncü sezonda da zirveyi bırakmayan dizinin 66. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda Bala Hatun ile Malhun Hatun'un arasındaki gerilim dikkat çekti. Öte yandan Osman Bey'in "İntikam ateşi sahibini de yakar!" sözleri de fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanı...
11.10.2021 22:53
- Son Güncelleme: 11.10.2021 22:53
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla izlenen 65'inci bölümüyle başladı. Üçüncü sezonda da zirveyi bırakmayan dizinin 66. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.
Söz konusu fragmanda Bala Hatun ile Malhun Hatun'un arasındaki gerilim dikkat çekti. Öte yandan Osman Bey'in "İntikam ateşi sahibini de yakar!" sözleri de fragmana damga vurdu.
KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur.