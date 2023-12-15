14 yıl önce evlatlık vermişti! Nuriye Yakdemir'in ikizleri Müge Anlı'da canlı yayında bulundu! Kızı görüşmeyi reddetti! Sosyal inceleme raporunda yer alan detaylar yürekleri sızlattı

42 yaşındaki 7 çocuk annesi Nuriye Yakdemir , 4 yaşındayken evlatlık verilen ve şu an 18 yaşında olan Hatice ve Ramazan'ı aramak için soluğu Müge Anlı 'da aldı.

Henüz 17 yaşındayken evlendiğini söyleyen Yakdemir, Evliliğimde sürekli problemler olduğunu belirterek, " Problemler nedenle evden ayrıldım. Evden ayrıldığım bir gün çocukların çocuk esirgeme kurumuna verildiğini öğrendim " dedi.

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2005 doğumlu çocuklarının çocuk esirme kurumuna verildiğini anlatan Yakdemir, ikinci evliliğinden de 2 çocuğu olduğunu belirterek,"Her yerde onları aradım. Ama bulamadım. Eşim sürekli çocuklara şiddet uyguluyordu. Eşimin evinden giderken şu an 21 yaşında olan Gamze isimli çocuğumu yanıma aldım. Ailemin evine gittikten 5 ay sonra çocuklarımın çocuk esirgeme kurumuna verildiğini öğrendim. Aile evine dönmek istediğimde ailem çocuklarımı istemedi. Bu yüzden Gamze'yi de kuruma bıraktım. Çocuklarımın Ankara'da bir aile tarafından evlat edindiğini öğrendim. Aile, iki çocuğumu birden almış. Çocuklarımın velayeti kayınperimdeydi. Bana çocuklar verilirken sorulmadı" dedi.