Esra Erol’da akılalmaz olay! ’Yakışıklı ve zekiyim’ dedi fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! Sosyal medyaya onu konuştu

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞLER"

Songül Hanım, eşinin nerede olduğunu bilmediğini ve TikTok'ta Gülcan isimli bir kadınla videolar koyduğunu ve kendisini aldattığını dile getirerek, "Bu bir aparta gitti. 'Çıplak fotoğraflarımı çektiler.' Dedi ve bir anda ortadan yok oldu" diye konuştu.