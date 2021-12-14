Esra Erol'da akılalmaz olay! 'Yakışıklı ve zekiyim' dedi fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! Sosyal medyaya onu konuştu
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla haftaiçi her gün 16.20'de izleyiciyle buluşan programa başvuran Songül Döner, 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in kendisini Gülcan isimli bir kadınla aldattığını iddia ederek boşanmak için yardım istedi Songül Hanım'ın açıklamalarının ardından programa katılan Muzaffer Döner ise canlı yayında herkesi şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. İşte 'Sosyal medyada fenomenim. Fenomen olmak için 47 yıllık eşimden vazgeçtim' diyen Muzaffer Bey'in sosyal medyada gündem olan açıklamaları...
14.12.2021 21:12
- Son Güncelleme: 14.12.2021 21:30