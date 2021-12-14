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Esra Erol'da akılalmaz olay! 'Yakışıklı ve zekiyim' dedi fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! Sosyal medyaya onu konuştu

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla haftaiçi her gün 16.20'de izleyiciyle buluşan programa başvuran Songül Döner, 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in kendisini Gülcan isimli bir kadınla aldattığını iddia ederek boşanmak için yardım istedi Songül Hanım'ın açıklamalarının ardından programa katılan Muzaffer Döner ise canlı yayında herkesi şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. İşte 'Sosyal medyada fenomenim. Fenomen olmak için 47 yıllık eşimden vazgeçtim' diyen Muzaffer Bey'in sosyal medyada gündem olan açıklamaları...

14.12.2021 21:12 - Son Güncelleme: 14.12.2021 21:30
Esra Erol’da akılalmaz olay! ’Yakışıklı ve zekiyim’ dedi fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! Sosyal medyaya onu konuştu

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 47 yıllık evli Muzaffer Bey ile sosyal medya yüzünden boşanma noktasına gelen Songül Hanım, Esra Erol'da programına başvurarak yaşadıklarını anlattı.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! ’Yakışıklı ve zekiyim’ dedi fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! Sosyal medyaya onu konuştu

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞLER"
Songül Hanım, eşinin nerede olduğunu bilmediğini ve TikTok'ta Gülcan isimli bir kadınla videolar koyduğunu ve kendisini aldattığını dile getirerek, "Bu bir aparta gitti. 'Çıplak fotoğraflarımı çektiler.' Dedi ve bir anda ortadan yok oldu" diye konuştu.

Esra Erol’da akılalmaz olay! ’Yakışıklı ve zekiyim’ dedi fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! Sosyal medyaya onu konuştu

Anlatılanlardan sonra Esra Erol ve ekibi araştırmalarını sıklaştırdı ve Muzaffer Bey'i buldu.

Esra Erol’da akılalmaz olay! ’Yakışıklı ve zekiyim’ dedi fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! Sosyal medyaya onu konuştu

'AŞK BİTTİ'
Muzaffer Bey, görüntülü olarak canlı yayına katıldı ve "Ben TikTok fenomeniyim. 3-4 bin takipçim var. Beni bu yollara sürükleyen eşimdir. Eşimle 5 yıldır ilişkim yok. Ben boşanmak istediğim için bu çatlaklar oluştu aramızda. Artık aşk bitti" dedi.

Esra Erol’da akılalmaz olay! ’Yakışıklı ve zekiyim’ dedi fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçti! Sosyal medyaya onu konuştu

'EŞİM HAYAL GÖRÜYOR'
47 yıllık eşinin kendisine iftira attığını belirterek, "Ben eşimi aldatmadım. Gülcan kim ben bilmiyorum. Yalan konuşuyor. Biz 5 yıldır eşimle birlikte değilim. Eşim hayal ürünü görüyor. Sosyal medyada fenomen olduğum için eşim beni kıskanıyor"

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