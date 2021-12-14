Destan dizisi oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Düğümler çözülüyor, esareti kabul etmeyen Akkız’ın nefes kesen kaçış mücadelesi

Üst üste yapılan haksızlıkların sonucunda, Akkız kendisini Temur Tegin'in karşısında bulur. Batuga ise, Akkız'ı Ulu Ece'nin eziyetlerinden korumak ve saraydan kaçırmak için canhıraş bir uğraşın içine girer. Alpagu Han yarasının ateşine rağmen tahtına dönmüş, onu öldürmeye çalışan okçunun peşine düşmüştür. Alpagu Han'ın soruşturması adım adım Saltuk ve Çolpan'a, dolayısıyla Akkız'a yaklaşmaktadır.