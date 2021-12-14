Destan dizisi oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Düğümler çözülüyor, esareti kabul etmeyen Akkız'ın nefes kesen kaçış mücadelesi
Destan dizisi oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Düğümler çözülüyor, esareti kabul etmeyen Akkız'ın nefes kesen kaçış mücadelesi milyonları ekran başına kilitleyecek. Alpagu Han'ın soruşturması nereye varacak? Destan yeni bölümümde heyecan hız kesmeden devam ediyor. İşte ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren Destan 4. yeni bölümden ipuçları...
Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dördüncü bölümüyle nefes kesecek.
4.BÖLÜM:
Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur. Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur.
Üst üste yapılan haksızlıkların sonucunda, Akkız kendisini Temur Tegin'in karşısında bulur. Batuga ise, Akkız'ı Ulu Ece'nin eziyetlerinden korumak ve saraydan kaçırmak için canhıraş bir uğraşın içine girer. Alpagu Han yarasının ateşine rağmen tahtına dönmüş, onu öldürmeye çalışan okçunun peşine düşmüştür. Alpagu Han'ın soruşturması adım adım Saltuk ve Çolpan'a, dolayısıyla Akkız'a yaklaşmaktadır.
DESTAN OYUNCU KADROSU
Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)