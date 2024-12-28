Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü her zaman olduğu gibi büyük ilgi gördü.
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Hukuk Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Yağmur Gökaydın heyecanına yenik düşerek gündem oldu.
Yarışmacı Yağmur Gökaydın'ın karşısına "29 harfli Türk alfabesinin ilk sesli harfi ile ikinci sesli harfi arasında kaç sesli harf bulunur?" sorusu çıktı.
HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ
Parmak hesabı yapan yarışmacı heyecanına yeni düşerek yanlış cevap verdi.
"Çok hızlı cevap verdim. Heyecandan oldu. " dedi.
SORU: "29 harfli Türk alfabesinin ilk sesli harfi ile ikinci sesli harfi arasında kaç sesli harf bulunur?"
A- 6
B- 5
C- 4
D- 0
DOĞRU CEVAP: D ŞIKKI 0
Yağmur Gökaydın, yarışmadan 5 bin TL para ödülü alarak ayrıldı.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.