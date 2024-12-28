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Kim Milyoner Olmak İster'de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster ilgi gördü. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner'de, yarışmaya katılan Hukuk Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Yağmur Gökaydın, karşısına çıkan alfabe sorusunda parmak hesabı yaptı. Yarışmacının verdiği cevap kendi dahil herkesi şoke etti. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 04:58 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 04:58
Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü her zaman olduğu gibi büyük ilgi gördü.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Hukuk Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Yağmur Gökaydın heyecanına yenik düşerek gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

Yarışmacı Yağmur Gökaydın'ın karşısına "29 harfli Türk alfabesinin ilk sesli harfi ile ikinci sesli harfi arasında kaç sesli harf bulunur?" sorusu çıktı.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ

Parmak hesabı yapan yarışmacı heyecanına yeni düşerek yanlış cevap verdi.

"Çok hızlı cevap verdim. Heyecandan oldu. " dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

SORU: "29 harfli Türk alfabesinin ilk sesli harfi ile ikinci sesli harfi arasında kaç sesli harf bulunur?"
A- 6

B- 5

C- 4

D- 0

DOĞRU CEVAP: D ŞIKKI 0

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

Yağmur Gökaydın, yarışmadan 5 bin TL para ödülü alarak ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Yağmur Gökaydın'ın cevapladığı sorular.