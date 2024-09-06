Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! Adana Demirspor taraftarı yarışmacı risk aldı! "Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı..."

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Başarılı yarışmacıların dikkat çektiği bölümde bugüne Eyüp Sami Dündar damga vurdu. Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı olan yarışmacının karşısına, Fatih Terim sorusu çıktı. İşte yarışmacının o anları ve geceye damga vuran soru...