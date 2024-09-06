Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! Adana Demirspor taraftarı yarışmacı risk aldı! "Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı..."

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Başarılı yarışmacıların dikkat çektiği bölümde bugüne Eyüp Sami Dündar damga vurdu. Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarı olan yarışmacının karşısına, Fatih Terim sorusu çıktı. İşte yarışmacının o anları ve geceye damga vuran soru...
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün de sorularıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.
Birinden başarılı yarışmacıların yarıştığı bölümde, Eyüp Sami Dündar dikkatleri üstüne çekti.
KKTC'de Lefke Avrupa Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Sami Bey, bir dönem çiftçilikle uğraşmış ve tekrar öğretmenlik mesleğine dönüş yapmaya hazırlanıyor.