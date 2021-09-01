Esra Erol’da 5 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Anne-baba gözyaşlarına boğuldu altınlar işin içine girince ortalık yine karıştı
Esra Erol'da 5 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Bayram Utuş, 5 yıl aradan sonra anne ve babası ile bir araya geldi. Düğünde takılan 400 bin TL'lik altınların kaybolmasının ardından ailesi ile arası bozulan Utuş'un anne ve babasıyla karşı karşıya geldiği anlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Anne Ayşe Utuş ve baba Mehmet Utuş'un gözyaşları yürek burktu. İşte o anlar...
01.09.2021 19:21
- Son Güncelleme: 01.09.2021 19:52
400 bin TL değerindeki altına ailelerinin el koyduğunu ifade eden Utuş çifti, altınlarının kayıp olmasından anne Ayşe Utuş, baba Mehmet Utuş ve dede Bayram Utuş'u sorumlu tutarak Esra Erol'da programına başvurmuştu.
Uzun bir süre ailesiyle görüşmeyen Bayram Utuş, 5 yıl aradan sonra anne ve babası ile Esra Erol'da canlı yayınında bir araya geldi.
Canlı yayına çıkan Ayşe Utuş ve baba Mehmet Utuş, oğulları Bayram'ı karşılarında görünce gözyaşlarına boğuldu.
Baba Mehmet Utuş, gelini Büşra Utuş ile tartışırken araya giren Esra Erol, "Büşra, oğlunuzla evlendikten sonra neden yaşadığınız köyü terk etti?" sorusunu yöneltti.