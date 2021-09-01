Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

TÜM GEÇMİŞİ İLE YENİDEN ÇUKUROVA'YA HAKİM OLMAK İSTİYOR

Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin'in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var!