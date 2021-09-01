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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bomba gibi bir sezonla izleyicinin karşısına çıkacak. Yapımını TIMS&amp;B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonunda başarılı oyuncu Erkan Bektaş, diziye sıra dışı bir karakterle dâhil olacak. İşte detaylar...

01.09.2021 17:33 - Son Güncelleme: 01.09.2021 17:40
Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

TÜM GEÇMİŞİ İLE YENİDEN ÇUKUROVA'YA HAKİM OLMAK İSTİYOR
Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin'in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var!

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

İş hayatı vesilesiyle Çukurova'ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor!

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

Söz konusu intikam olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen Abdülkadir, tüm bildiklerini ant içtiği intikamını almak için kullanacak.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

Başarılı oyuncu Erkan Bektaş'ın hayat verdiği 'Abdülkadir Keskin', Çukurova'nın hakimi olmak için Hakan Gümüşoğlu'nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

NELER YAŞANMIŞTI?
Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş

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