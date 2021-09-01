Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Erkan Bektaş Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bomba gibi bir sezonla izleyicinin karşısına çıkacak. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonunda başarılı oyuncu Erkan Bektaş, diziye sıra dışı bir karakterle dâhil olacak. İşte detaylar...
01.09.2021 17:33
- Son Güncelleme: 01.09.2021 17:40
Başarılı oyuncu Erkan Bektaş'ın hayat verdiği 'Abdülkadir Keskin', Çukurova'nın hakimi olmak için Hakan Gümüşoğlu'nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş