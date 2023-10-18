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Nevrigül Alan'a ne oldu? Ailesi Müge Anlı'ya çıktı! Genç kadının eşinin arabasından çıkan bıçak ortalığı karıştırdı

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nevrigül Alan konusu izleyicilerin merak konusu oldu. Nevrigül'ün kocası hakkında ortaya atılan iddialar programa damga vurdu.Eşini kemerle dövdüğü söylenen Remzi Alan'ın eşinin kız kardeşi Nazmiye'yi istismar etmekle tehdit ettiği iddia edildi. Remzi'nin arabasından çıkan bıçak ise şüphe yarattı. Öte yandan kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan Aydın'ın saldırgan tavırları ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 11:54 Güncelleme 18 Ekim 2023, 12:14
Nevrigül Alan’a ne oldu? Ailesi Müge Anlı’ya çıktı! Genç kadının eşinin arabasından çıkan bıçak ortalığı karıştırdı 1

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybında yaşanlar programa damga vurdu.

Nevrigül Alan’a ne oldu? Ailesi Müge Anlı’ya çıktı! Genç kadının eşinin arabasından çıkan bıçak ortalığı karıştırdı 2

2 Eylül Cumartesi Bursa Gemlik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 45 gündür haber alınamaması üzerine Nevrigül'ün annesi babası ve kız kardeşi soluğu Müge Anlı'da aldı. Ailenin iddiasına göre; iki çocuğundan biri ayrılmak istediği eşinde olan Nevrigül, çocuğunu görmek amacıyla evden ayrıldı. Nevrigül'den o günden itibaren bir daha haber alınamadı.

Nevrigül Alan’a ne oldu? Ailesi Müge Anlı’ya çıktı! Genç kadının eşinin arabasından çıkan bıçak ortalığı karıştırdı 3

Müge Anlı'ya başvuran aile, Şirin ismi ile hitap edilen Nevrigül'ün kaybıyla alakalı eşini ve ailesini suçladı. Nevrigül'ün babası, kızının 6 yıldır evli olduğu eşinden ölüm tehditleri aldığını ifade etti.

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