Bir anda yayın akışından kaldırılmıştı iyi haber paylaşıldı! Sevilen dizi bu hafta...

Masumlar Apartmanı izleyicilerin heyecanla takip ettiği diziler arasında yer alıyor. Salı günleri TRT 1'de büyük bir ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin 28. bölümünün geçen hafta salı akşamı izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı almıştı. İzleyiciler televizyonu açtığında dizi yerine Türkiye Letonya maçını ekranlarda görmüştü. Yapılan son açıklamada ve yayın akışında yer alan bilgilere göre Masumlar Apartmanı dizisinin bu hafta izleyici karşısına olacağı bilgisine yer verildi.

06.04.2021 06:48 - Son Güncelleme: 06.04.2021 06:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





