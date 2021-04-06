Bir anda yayın akışından kaldırılmıştı iyi haber paylaşıldı! Sevilen dizi bu hafta...
Masumlar Apartmanı izleyicilerin heyecanla takip ettiği diziler arasında yer alıyor. Salı günleri TRT 1'de büyük bir ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin 28. bölümünün geçen hafta salı akşamı izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı almıştı. İzleyiciler televizyonu açtığında dizi yerine Türkiye Letonya maçını ekranlarda görmüştü. Yapılan son açıklamada ve yayın akışında yer alan bilgilere göre Masumlar Apartmanı dizisinin bu hafta izleyici karşısına olacağı bilgisine yer verildi.
Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta akşam ekranlara gelmemesi izleyicileri şaşırtmıştı. Diziyi geçen hafta salı akşamı ekranlarda göremeyen izleyiciler büyük bir şok yaşamış ve nedenini merak etmişti. Dizi yerine Dünya Kupası Eleme maçı Türkiye-Letonya maçı ekranlarda yer aldı ve bu nedenle de sevilen dizinin yeni bölümü son anda yayın akışından çıkartıldı. İzleyiciler ise heyecanla yeni bölümü bekliyor. Milyonlar tarafından heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 6 Nisan Salı günü yani bu akşam izleyici karşısında olacak.