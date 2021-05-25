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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yürek yakan sahne! Haşmet Façalı’ya hastane odasında böyle veda ettiler…

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her hafta nefes kesen bölümleri ile izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO'nun bu akşam yayınlanan bölümüne ise Turgut Tunçalp canlandırdığı Haşmet Façalı'nın ölüm sahnesi damga vurdu. Apar topar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Façalı'nın ölümü izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte EDHO'nun 196. bölümüne damga vuran o sahne…

25.05.2021 23:14 - Son Güncelleme: 25.05.2021 23:17
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yürek yakan sahne! Haşmet Façalı’ya hastane odasında böyle veda ettiler…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi oyuncuların bulunduğu dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığıldı.

EHDO'da 196. bölüme Haşmet'in ölümü damga vurdu | TIKLA İZLE

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yürek yakan sahne! Haşmet Façalı’ya hastane odasında böyle veda ettiler…

Öte yandan gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yaptı. Ancak apar topar hastaneye kaldırılan Façalı, tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı. Hastane sahnesi ise izleyenlere duygusal anlar yaşatarak sosyal medyaya damga vurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yürek yakan sahne! Haşmet Façalı’ya hastane odasında böyle veda ettiler…

196. BÖLÜM ÖZETİ
Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yürek yakan sahne! Haşmet Façalı’ya hastane odasında böyle veda ettiler…

Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yürek yakan sahne! Haşmet Façalı’ya hastane odasında böyle veda ettiler…

Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar.