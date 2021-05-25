Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yürek yakan sahne! Haşmet Façalı’ya hastane odasında böyle veda ettiler…

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her hafta nefes kesen bölümleri ile izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO'nun bu akşam yayınlanan bölümüne ise Turgut Tunçalp canlandırdığı Haşmet Façalı'nın ölüm sahnesi damga vurdu. Apar topar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Façalı'nın ölümü izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte EDHO'nun 196. bölümüne damga vuran o sahne…

25.05.2021 23:14 - Son Güncelleme: 25.05.2021 23:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





