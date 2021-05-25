Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da yürek yakan sahne! Haşmet Façalı’ya hastane odasında böyle veda ettiler…
Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her hafta nefes kesen bölümleri ile izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO'nun bu akşam yayınlanan bölümüne ise Turgut Tunçalp canlandırdığı Haşmet Façalı'nın ölüm sahnesi damga vurdu. Apar topar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Façalı'nın ölümü izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte EDHO'nun 196. bölümüne damga vuran o sahne…
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi oyuncuların bulunduğu dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığıldı.
EHDO'da 196. bölüme Haşmet'in ölümü damga vurdu | TIKLA İZLE