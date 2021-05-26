Yasak Elma’nın ünlü oyuncusu yeni projeyle ekranlara dönüyor! Yine adından söz ettirecek! Başrolü paylaştığı isimler...
Daha önce pek çok projede rol alan ve en son Yasak Elma'daki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren isim yeni projeyle ekranlara dönüyor. Heyecanlandıran yeni dizi projesi ATV ekranlarında olacak ve ilk tanıtımı da yayınlandı, heyecanın dozunu daha da arttırdı. Yine adından söz ettirmeye hazırlanan Gökhan Alkan'ın yeni dizisinde başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Sevenlerini mutlu eden bu haberle birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki hangi dizide rol alacak? İşte ayrıntılar…
Daha önce pek çok projede rol alan ve en son Yasak Elma'daki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren isim yeni projeyle ekranlara dönüyor. Heyecanlandıran yeni dizi projesi ATV ekranlarında olacak ve ilk tanıtımı da yayınlandı, heyecanın dozunu daha da arttırdı. Yine adından söz ettirmeye hazırlanan Gökhan Alkan'ın yeni dizisinde başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Sevenlerini mutlu eden bu haberle birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki hangi dizide rol alacak? İşte ayrıntılar…
Gündemde özellikle dizi severler tarafından oyuncuların hangi kadrolarda rol alacağı yakından takip ediliyor. Son olarak Yasak Elma'daki oyunculuğu ile adından söz ettiren Gökhan Alkan yeni dizisi ile ekranlara gelecek. Sevenlerini heyecanlandıran bu gelişmeyle birlikte yakışıklı ve başarılı oyuncunun hangi projede hangi rolde yer alacağı merak konusu oldu. ATV'de yayınlanacak dizinin detayları haberimizde…
GÖKHAN ALKAN KALP YARASI KADROSUNDA
Dizi ATV'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren ATV'den bir dizi daha geliyor: "Kalp Yarası". Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından biri olacak dizi, güçlü oyuncu kadrosu, Hatay'ın eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor.