Yasak Elma’nın ünlü oyuncusu yeni projeyle ekranlara dönüyor! Yine adından söz ettirecek! Başrolü paylaştığı isimler...

Daha önce pek çok projede rol alan ve en son Yasak Elma'daki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren isim yeni projeyle ekranlara dönüyor. Heyecanlandıran yeni dizi projesi ATV ekranlarında olacak ve ilk tanıtımı da yayınlandı, heyecanın dozunu daha da arttırdı. Yine adından söz ettirmeye hazırlanan Gökhan Alkan'ın yeni dizisinde başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Sevenlerini mutlu eden bu haberle birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki hangi dizide rol alacak? İşte ayrıntılar…