Erkan Özerman hakkındaki taciz suçlamalarına yenisi eklendi: 13 sene önce ’Gel kucağıma otur’ dedi! İfşaların ardı arkası kesilmiyor!

Hakkında masaj karşılığı ödül vaat ettiği yönünde iddialar ortaya atılan Erkan Özerman'la ilgili suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Bir önceki gün Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programına katılan Özerman hakkındaki iddialarla ilgili, ''İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor." demişti. Bugün de programa 13 yıl önce yarışmada 3. olan Ender Ataç'ı katıldı. Ataç, Özerman'ın kendisine "Gel kucağıma otur" dediğini iddia etti.