Gören tıpatıp aynısı dedi! Meğer Kurtlar Vadisi'ndeki cezaevi sahnesinde Memati ve Çakır yerine...

Süleyman Çakır ve Memati Baş, Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri arasında yer alıyor. Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay yıllar sonra ortaya çıktı ve izleyicileri şaşırttı. Meğer o sahnede ünlü oyuncuların kardeşleri oynamış. Gürkan Uygun tarafından canlandırılan Memati Baş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakterleri halen efsane olarak anılıyor. Dizide yıllar sonra bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nin 44. bölümünde Çakır ameliyathanedeyken Memati'nin cezaevinde Çakır'la tanıştığı sahnede oynayan isimler bakın kim çıktı!

20.04.2021 06:39 - Son Güncelleme: 20.04.2021 06:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





