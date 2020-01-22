Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO'nun eski oyuncusu geri dönüyor!

Geçtiğimiz günlerde dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaynarca, "Diziye verilenen ara bizim tatil yapmamı, tatil yapmak istememiz değil. Sezon ortasında TV'lerin yayın politikalarıyla ilgili bir süreç. Yeni bölüm yayın tarihi 28 Ocak. Her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak, çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.