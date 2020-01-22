Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO'nun eski oyuncusu geri dönüyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm 28 Ocak Salı günü Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Hızır Çakırbeyli'nin eşi Meryem'in dizide ölmesiyle büyük şok yaşayan izleyici bir kez daha şaşıracak! O isim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönüyor. Bir süredir görüşmelerin yapıldığı süreç sonuçlandı. Atv'nin 5 yıldır devam eden efsane dizisi EDHO'ya geri dönen isim kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte milyonların yeni bölümde neler olacağını merak ettiği dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan bomba gelişme!
22.01.2020 10:55
- Son Güncelleme: 22.01.2020 10:55
Geçtiğimiz günlerde dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaynarca, "Diziye verilenen ara bizim tatil yapmamı, tatil yapmak istememiz değil. Sezon ortasında TV'lerin yayın politikalarıyla ilgili bir süreç. Yeni bölüm yayın tarihi 28 Ocak. Her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak, çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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