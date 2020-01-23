Eşi başkasına kaçtı, canlı yayında ağlayarak yalvardı! Esra Erol'da da akıllara durgunluk veren olay!
Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy ve Recep Özsoy'un yüzleşmesi milyonları ekran başına kilitledi. Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sosyal medyadan tanıştığı Arif Yörük isimli şahıs ile kaçan Hülya Özsoy'un sözleri herkesi şoke etti. Eşinin geri dönmesini isteyen ve duydukları karşısında gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy'un çaresizliği sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren Recep - Hülya Özsoy çiftinin yüzleşmesi...
Esra Erol'da canlı yayınına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy'un haykırışları milyonları ekran başına kilitledi. Recep Özsoy, eşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı Arif Yörük isimli şahıs ile kaçtığını belirterek Hülya Özsoy'a 'dön' çağrısında bulundu. Ancak genç adam canlı yayında duydukları karşısında adeta yıkıldı.
İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.
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