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Eşi başkasına kaçtı, canlı yayında ağlayarak yalvardı! Esra Erol'da da akıllara durgunluk veren olay!

Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy ve Recep Özsoy'un yüzleşmesi milyonları ekran başına kilitledi. Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sosyal medyadan tanıştığı Arif Yörük isimli şahıs ile kaçan Hülya Özsoy'un sözleri herkesi şoke etti. Eşinin geri dönmesini isteyen ve duydukları karşısında gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy'un çaresizliği sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren Recep - Hülya Özsoy çiftinin yüzleşmesi...

23.01.2020 16:32 - Son Güncelleme: 23.01.2020 16:49
Eşi başkasına kaçtı, canlı yayında ağlayarak yalvardı! Esra Erol'da da akıllara durgunluk veren olay!

Esra Erol'da canlı yayınına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy'un haykırışları milyonları ekran başına kilitledi. Recep Özsoy, eşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı Arif Yörük isimli şahıs ile kaçtığını belirterek Hülya Özsoy'a 'dön' çağrısında bulundu. Ancak genç adam canlı yayında duydukları karşısında adeta yıkıldı.

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Eşi başkasına kaçtı, canlı yayında ağlayarak yalvardı! Esra Erol'da da akıllara durgunluk veren olay!

4 aydır kayıp olan eşini aramak için ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.

Eşi başkasına kaçtı, canlı yayında ağlayarak yalvardı! Esra Erol'da da akıllara durgunluk veren olay!

İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

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Eşi başkasına kaçtı, canlı yayında ağlayarak yalvardı! Esra Erol'da da akıllara durgunluk veren olay!

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.

Eşi başkasına kaçtı, canlı yayında ağlayarak yalvardı! Esra Erol'da da akıllara durgunluk veren olay!

İNTERNETE LANET EDİYORUM
Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da Arif Yörük isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.

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