Eşi başkasına kaçtı, canlı yayında ağlayarak yalvardı! Esra Erol'da da akıllara durgunluk veren olay!

Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy ve Recep Özsoy'un yüzleşmesi milyonları ekran başına kilitledi. Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sosyal medyadan tanıştığı Arif Yörük isimli şahıs ile kaçan Hülya Özsoy'un sözleri herkesi şoke etti. Eşinin geri dönmesini isteyen ve duydukları karşısında gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy'un çaresizliği sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren Recep - Hülya Özsoy çiftinin yüzleşmesi...

23.01.2020 16:32 - Son Güncelleme: 23.01.2020 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





