SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Erva Nur Ünal'ın gerçek ismi ne? Müge Anlı'daki ilginç olay herkesi hayrete düşürdü! Yayın ihbar kabul edildi

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Programın 15 Şubat Cuma günkü yayınında 45 gün aranan Erva Nur Ünal ve 9 aylık bebeği bulundu. Ancak Ünal'ın sözleri herkesi hayrete düşürdü. Bebeğin annesi olmadığını söyleyen genç kadın, eşinin kuzeni olduğunu iddia ederek ailesinin böyle bir yalan uydurduğunu söyledi. Erva Nur'un ayrıca Necmettin isimli kişi ile dini nikah kıydığı ortaya çıktı. Bakanlık, durum üzerine harekete geçti. Yayını ihbar kabul eden emniyet ekipleri stüdyoya gelerek Erva Nur'u emniyet merkezine götürdü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 13:55 Güncelleme 16 Şubat 2024, 14:09
Erva Nur Ünal’ın gerçek ismi ne? Müge Anlı’daki ilginç olay herkesi hayrete düşürdü! Yayın ihbar kabul edildi 1

45 gün aranan Erva Nur Ünal ve 9 aylık bebeği 16 Şubat Cuma günü Müge Anlı ve Tatlı Sert stüdyosuna geldi. 9 aylık küçük Sare ile gözü yaşlı babası stüdyoda kavuştu.

Erva Nur Ünal’ın gerçek ismi ne? Müge Anlı’daki ilginç olay herkesi hayrete düşürdü! Yayın ihbar kabul edildi 2

"BEBEK BENİM DEĞİL"

İkili arasında mutluluk görüntüleri herkesin yüreğini sızlatırken Erva Nur'un söyledikleri gündem oldu.
Bebeğinin kardeşi olduğunu söyleyen Erva Nur, "Hüseyin'in karısını ben değilim. Bu bebek benim bebeğim değil. Bu bebek babamın ve annemin çocuğu. Hüseyin ise kuzenim. Elif adında bir eşi var.Ben DNA testi yaptırmak istiyorum" dedi.

Erva Nur Ünal’ın gerçek ismi ne? Müge Anlı’daki ilginç olay herkesi hayrete düşürdü! Yayın ihbar kabul edildi 3

Kimliklerini ve pasaportunu kaybettiğini söyleyen Erva, annesinin isminin de Fatma değil Zeynep olduğunu söyleyerek, "Annem kardeşimi yanıma verdi. Beni Necmettin'in annesinin cenazesine gitmem için Konya'ya yolladı. Necmettin sevgilim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA