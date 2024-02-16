Erva Nur Ünal'ın gerçek ismi ne? Müge Anlı'daki ilginç olay herkesi hayrete düşürdü! Yayın ihbar kabul edildi

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Programın 15 Şubat Cuma günkü yayınında 45 gün aranan Erva Nur Ünal ve 9 aylık bebeği bulundu. Ancak Ünal'ın sözleri herkesi hayrete düşürdü. Bebeğin annesi olmadığını söyleyen genç kadın, eşinin kuzeni olduğunu iddia ederek ailesinin böyle bir yalan uydurduğunu söyledi. Erva Nur'un ayrıca Necmettin isimli kişi ile dini nikah kıydığı ortaya çıktı. Bakanlık, durum üzerine harekete geçti. Yayını ihbar kabul eden emniyet ekipleri stüdyoya gelerek Erva Nur'u emniyet merkezine götürdü. İşte detaylar...