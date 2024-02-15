Erva Nur ve kızı dakikalar içinde bulundu! Söylenen yalan akıllara durgunluk verdi! Herkesin tüyleri diken diken oldu! Anlı: Sen benim oğlum olsan geri zekalı mısın derim

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Programın15 Şubat Perşembe günkü canlı yayınında 44 gündür haber alınamayan Erva Nur Ünal ve 9 aylık kızı arandı. Kızını ve eşini aramak için programa konuk olan Hüseyin Emrecan, Erva Nur'un kendisine 'Gel beni kurtar' diye mesaj attığını dile getirerek, Necmettin Arıkan isimli bir şahsın yanında alıkonulduğunu söyledi. Müge Anlı, dakikalar içerisinde iddiaların odağındaki adama ulaştı. Adamın söyledikleri Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, "Sen benim oğlum olsan geri zekalı mısın derim" şeklinde konuştu.
Hüseyin Emrecan, eşi Erva Nur'un kızı Sare Naz ile 3 Ocak Çarşamba günü Almanya'dan kuzeninin yanına gitmek üzere Avusturya'ya gitmek üzere yola çıktığını ancak kuzeninin yanına gitmeyerek, Türkiye'ye gittiğini öğrendiğini söyledi.
Emrecan, Türkiye'ye giden Erva Nur'un ilk olarak İstanbul'a oradan Konya'ya daha sonra ise Hatay'a gittiğinin tespit edildiğini belirterek, Necmettin Arıkan isimli şahsın yanında bulunduğunu söyledi.
"GEL BENİ KURTAR"
Erva Nur'un kendisine 'Gel beni kurtar' diye mesaj attığını ifade eden Hüseyin, bebeğinin durumundan endişe ettiğini dile getirdi.
BABASINA KIZI GÖSTERİLMEDİ
Hüseyin, kayınbabasının kızını almak için Hatay'a gittiğini ancak orada babasına kızının gösterilmediğini ve kalabalık bir grup tarafından gönderildiğini söyledi.
Müge Anlı, dakikalar içerisinde iddiaların odağındaki kadına ulaştı.
Erva Nur, kocasının alkol ve madde kullandığını belirterek, Necmettin ile evleneceğini söyledi.
Yayına gelmek istemeyen Erva Nur, bebeği isterse babasına vereceğini dile getirdi.