Erva Nur ve kızı dakikalar içinde bulundu! Söylenen yalan akıllara durgunluk verdi! Herkesin tüyleri diken diken oldu! Anlı: Sen benim oğlum olsan geri zekalı mısın derim

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Programın15 Şubat Perşembe günkü canlı yayınında 44 gündür haber alınamayan Erva Nur Ünal ve 9 aylık kızı arandı. Kızını ve eşini aramak için programa konuk olan Hüseyin Emrecan, Erva Nur'un kendisine 'Gel beni kurtar' diye mesaj attığını dile getirerek, Necmettin Arıkan isimli bir şahsın yanında alıkonulduğunu söyledi. Müge Anlı, dakikalar içerisinde iddiaların odağındaki adama ulaştı. Adamın söyledikleri Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, "Sen benim oğlum olsan geri zekalı mısın derim" şeklinde konuştu.