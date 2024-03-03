Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 100.000 TL değerindeki soruda seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı Hakan Aydoğan elendi. Seyirci jokerinin kurbanı oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması para ödülünü yeniledi. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun olan Hakan Aydoğan geceye damga vurdu.
SEYİRCİ JOKERİNİ SONU OLDU
100.000 TL değerindeki soruda seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı Hakan Aydoğan yarışmadan elendi.