Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Kalp Yarası yakında başlıyor!

Yaz sezonunun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak "Kalp Yarası", genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, Hatay'ın eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor.