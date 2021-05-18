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Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Kalp Yarası yakında başlıyor!

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizilere imza atan atv, Kalp Yarası'yla yaz sezonunu iddialı bir şekilde açıyor. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Antakya-Hatay'da çekilen atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, yüreklere dokunacak bir aşk hikayesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yaz akşamlarına damga vurmaya hazırlanan Kalp Yarası, izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor.

18.05.2021 17:36 - Son Güncelleme: 18.05.2021 17:36
Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Kalp Yarası yakında başlıyor!

Yaz sezonunun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak "Kalp Yarası", genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, Hatay'ın eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor.

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Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Kalp Yarası yakında başlıyor!

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin genel hikayesi, sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası'nın yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor.

Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Kalp Yarası yakında başlıyor!

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Ekranların en çok konuşulacak yapımı olma iddiasını taşıyan, zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Antakya-Hatay'da çekilen atv'nin yeni dizisi "Kalp Yarası", yüreklere dokunacak bir aşk hikayesini anlatıyor.

Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Kalp Yarası yakında başlıyor!

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin öyküsü, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Kalp Yarası yakında başlıyor!

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?
Görkemli bir coğrafyadan aktarılacak dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.