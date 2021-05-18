Atv’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Kalp Yarası yakında başlıyor!
Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizilere imza atan atv, Kalp Yarası'yla yaz sezonunu iddialı bir şekilde açıyor. Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Antakya-Hatay'da çekilen atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, yüreklere dokunacak bir aşk hikayesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yaz akşamlarına damga vurmaya hazırlanan Kalp Yarası, izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor.
KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?
Görkemli bir coğrafyadan aktarılacak dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.